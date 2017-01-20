YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ünye'den Halep'e 25 ton un

Ünye'den Halep'e 25 ton un



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ünye'den Halep'e bir tır dolusu 25 ton un gönderildi.

Halep'e yardım tırını dualarla Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti ilçe Başkanı Arif Ergün, İHH temsilcileri ve vatandaşlar uğurladı.

Ünye'de düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle 25 ton un aldıklarını belirten İHH Ordu İl Temsilcisi Ecz.Ali İyi, "Bizleri destekleyen Ünye halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Müslüman kardeşlerimize hem ülkemizde olsun hem de kendi memleketlerinde olsun yardım elimizi uzatıyoruz. Ünye'den daha öncede yine böyle bir tır dolusu yaşam malzemeleri göndermiştik. Şimdi yine duyarlı insanlarımız sayesinde gıda maddesi gönderiyoruz" diye konuştu.

Milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Bu yardımlar zorla yapılmıyor, halkımızın gönlünden koparak yapmış olduğu yardımlardır. Biz ülkemiz ve Ünye'miz olarak buraya sığınan insanlarımıza yapmış olduğumuz yardımların yanı sıra ülkelerinde kalanlar içinde yardıma koşan bir milletiz" açıklamasını yaptı. Konuşmaların ardından dualarla tır yola çıktı.

(HA-SLH-Y)



20.01.2017 17:27:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER