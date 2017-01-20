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Gebzelilerden Cevat Akşit'e yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Cevat Akşit "Müslümanın Nitelikleri" konulu sohbetiyle Gebzeliler ile bir araya geldi.

Gebze Belediyesi ve Din Görevlileri Derneği İşbirliği ile düzenlenen programa Gebzelilerin katılımı ve ilgisi oldukça yoğun oldu. Müslüman olmanın en önemli niteliğinin merhametli olmaktan geçtiğine vurgu yapan Cevat Akşit, "Müslüman insan sinirlerine hakim olmalıdır. Merhametli olmalı, başkasının hakkına girmemeli. Bizim milletimizin mayası sağlam. Bunu en net bir şekilde 15 Temmuz'da gördük. Hiç tahmin edemeyeceğimiz insanlar o gece tankların önünde durdu. Bu da bizim milletimizin nasıl vatanına, toprağına ve dinine sahip çıktığını gösterdi" dedi.

Kültür-sanat etkinlikleri 25 Ocak Çarşamba günü "Asil Sultan Abdülhamid Han" isimli tiyatro gösterisi ile devam edecek. 19:00'da başlayacak olan tiyatro gösterisine tüm Gebzeliler davetli.

(KK-İÇ)



20.01.2017 17:30:58 TSI

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