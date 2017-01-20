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Bozbey: "Tahtalı arkeoljik değerleri ile ilgi odağı olacak"



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BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tahtalı Mahallesi'nin arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkarılmasıyla cazibe merkezi olacağını söyledi.

Başkan Burada projesi kapsamında makamını her hafta Nilüfer'in farklı bir mahallesine taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu hafta Tahtalı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Bozbey'in ilk durağı Tahtalı Anaokulu ve İlkokulu oldu. Anasınıfı öğrencilerinin renkli görüntülerle karşıladığı Başkan Bozbey, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Tahtalı Anaokulu ve İlkokulu Müdür Yardımcısı Birol Ok ve Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ile birlikte birinci sınıf ve anaokulu öğrencilerine ilk karnelerini veren Bozbey, çocuklara başarılar diledi. Öğrencilere karne hediyesi de veren Bozbey, tatili iyi değerlendirmelerini istedi.

Başkan Bozbey, Tahtalı Anasınıfı ve İlkokulu ziyaretinin ardından Tahtalı Mahallesi Kadın Derneği'ni ziyaret etti. Nilüfer'de kadınların evde oturan değil üreten kadın olmasını istediklerini söyleyen Bozbey, kadınların ürettikleri ürünleri Konak Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi'nde kurulan Köylü Pazarı'nda satabileceklerini kaydetti.

Tahtalı Muhtarı Mehmet Oktay'ı da makamında ziyaret eden Mustafa Bozbey, daha sonra Başkan Burada Karavanı'na geçerek mahalle sakinlerine kulak verdi. Tahtalı Mahallesi'nin Nilüfer'in önemli yerleşim alanlarından biri olduğunun altını çizen Mustafa Bozbey, mahallenin yakın zamanda yabancı turistlerin de ilgisini çeken bir yer haline geleceğini söyledi. Başkan Mustafa Bozbey, "Tahtalı aslına bakarsanız bir müddet sonra en popüler yerlerden biri, hatta yabancı turistlerin de ziyaret edeceği bir bölge olacak. Tahtalı Mahallesi sakinleri aslında bir hazinenin üzerinde oturuyor. Şu anda inanılmaz bir arkeolojik değer var. Gölyazı'da nekrepol alanında kazılar bölgeye çok fazla turist çekti. Turizmin canlanmasıyla Gölyazı'daki kadınlarımız da para kazanıyor. Burada da arkeolojik alanları kısa zamanda açıp ziyaretçilerin izlenimine sunabilirsek mahalle halkı da kazanacak. Buradaki değerleri koruyarak gelecekte çocuklarımıza güzel bir miras bırakmış oluruz" diye konuştu.

(MŞ)



20.01.2017 17:34:33 TSI

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