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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, emekliliğe ayrıldı

20 Ocak 2017 Cuma, 17:30
Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, emekliliğe ayrıldı
Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, emekliliğe ayrıldı
- Vali Mesut Yıldırım'dan duygulu veda

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Vedat Yunus İkizoğlu
Kamera : Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kendi isteğiyle emekliliğe ayrılan Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, Kastamonu'ya veda etti.
Valilik önünde düzenlenen veda töreninde vatandaşlarla tek tek vedalaşan Vali Mesut Yıldırım, duygu dolu anlar yaşadı.
Kendisini uğurlamaya gelen protokol ve vatandaşlarla tek tek vedalaşarak helallik isteyen Vali Mesut Yıldırım, kendi isteğiyle emekliliği ayrıldığını belirterek, "Valilik makamına layık görmesi nedeniyle, hükümetimize vefa ve vicdan borcum olduğunun da farkındalığıyla 7 aydır valisi olduğum bu müstesna şehirde görevimi de bu bilinçle layıkı vechile yerine getirmeye çalıştım. Üzerimde hakkı olan mesai arkadaşlarım var, vatandaşlarımız var, mümkünse vicdanları elveriyorsa haklarını helal etsinler, üzerinde hakkım olan insan varsa eğer, ben de helal ediyorum.
Görev yaptığım süre içinde anlayış, destek ve işbirliğini esirgemeyen sayın milletvekillerimize, belediye başkanımıza, STK temsilcilerine, muhtar arkadaşlarıma ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine bu süre içinde sorumlu gazetecilik anlayışının timsali olarak niteleyebileceğim Kastamonu basınına en içten saygılarımı sunuyor, Anadolu'muzun en özgün kentlerinden Kastamonu'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı yürekten selamlıyor, cümlenizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.
Vali Yıldırım, konuşmasının sonunda helallik isteyerek, kendisinin de Kastamonu'ya ve Kastamonu halkına hakkını helal ettiğini söyledi. Daha sonra Vali Yıldırım, Valilik önünde kendisini uğurlamaya gelenlere son kez el sallayarak Kastamonu'dan ayrıldı.
(Vİ-AY)

20.01.2017 17:33:16 TSI
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