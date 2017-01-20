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Maşukiye'de kaldırımlar onarılıyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi ekipleri, Maşukiye mahallesinde kaldırım tamiratı çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde yayaların güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalara devam ediyor. Üst yapı çalışmalarının bir ayağı da Maşukiye mahallesinde kaldırım tamiratı şeklinde gerçekleştiriliyor. İlçe ekonomisine katkı veren yeni işletmelerin açılması sırasında yapılan alt yapı çalışmaları sonrası üst yapı iyileştirmeleri de belediye ekipleri tarafından yapılıyor. Acil müdahale ekipleri çalışmalar kapsamında kaldırım tamiratlarını soğuk ve yağışlı havaların elverdiği ölçüde gerçekleştiriyor.

Ekipler altyapı düzenlemeleri nedeniyle bozulan 280 metrekarelik alandaki kaldırımda tamirat çalışması ile şık yaya kaldırımlarını vatandaşın kullanıma sunmak için yoğun bir tempoda görev yapıyor.

(GY-Y)



20.01.2017 17:32:33 TSI

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