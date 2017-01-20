YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Sağ karne dağıttı

Kaymakam Sağ karne dağıttı



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçe Kaymakamı Zafer Sağ, Sincik İmam Hatip Orta Okulundaki öğrencilere karne dağıttı.

Öğrencilere yakın ilgi gösteren Sincik Kaymakamı Sağ, karne verdiği öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çekti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ve Şube Müdürü Mehmet Türk ile birlikte sınıfları ziyaret eden Kaymakam Sağ, öğretmenlerden öğrencilerin son durumlarını öğrendikten sonra karnelerini verdi. Öğrencilere karnelerini verirken tek tek notlarını da inceleyen Kaymakam Sağ, "2016-2017 eğitim sezonunun ilk yarısının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğitim için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sevgili öğrenciler iyi bir gelecek için derslerinize iyi çalışmanız gerekiyor. Bu konuda ailelerinizin de sizlere destek olmaları gerekiyor. Çocuklarımıza düzenli çalışma sistematiğini öğretmemiz gerekiyor. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Tatilde çok iyi dinlenin ama kitap okumayı da ihmal etmeyin" diye konuştu.

(AE-SD-Y)



20.01.2017 17:34:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER