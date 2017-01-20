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Bursa'da Karadeniz Günleri



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'da bu yıl ikincisi düzenlenen Karadeniz Günleri başladı.

Merinos AKKM'deki Bursa 2. Karadeniz Günleri'nin resmi açılışına Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile çok sayıda davetli katıldı. 20 Ocak Pazar günü sona erecek Karadeniz Günleri'nde 1 ton hamsi dağıtılırken, Türkiye'deki şehitler sebebiyle müzikli eğlenceler sınırlı tutuldu.

Başkan Recep Altepe, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi büyük bir badire atlattığını, o tarihten bu yana ülkenin büyümesini hazmedemeyen güçlerin farklı terör olaylarını birbiri ardına uygulamaya aldığını belirten Recep Altepe, bütün olarak zor günleri aşacaklarını, Büyük Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Recep Altepe, "Bu ülkeyi bölmek isteyenler muvaffak olamadı, inşallah hiçbir zaman da muvaffak olamayacaklar. Şanlı bayrağımız inşallah kıyamete kadar dalgalanacak. Onun için başta Karadeniz insanımız olmak üzere herkese görev düşüyor. Milli ve manevi değerlerimize, kültürümüze sahip çıkmalıyız" dedi.

Vali İzzettin Küçük ise, Bursalıların 4 gün boyunca Karadeniz'in hareketli atmosferini teneffüs edeceğini belirtti.

(MŞ)



20.01.2017 17:39:09 TSI

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