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Ağrı Valisi Işın öğrencilere karne dağıttı

20 Ocak 2017 Cuma, 17:35
Ağrı Valisi Işın öğrencilere karne dağıttı
Ağrı Valisi Işın öğrencilere karne dağıttı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Musa Işın, okullarda karne dağıttı.
Ağrı Valisi Musa Işın, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek sınıfları gezdi. Öğrencilere karne dağıtan Vali Işın, tatilde bol bol dinlenerek kitap okumalarını tavsiye etti. Vali Işın, buradan Kültür ve Kongre Merkezi salonunda düzenlenen okulöncesi öğrencilerin karne törenine katıldı. Minik öğrencilere karne dağıtan Vali Işın, daha sonra ayrıldı. Karne dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, şube müdürü Kutbeddin Kaya, okul aile birliği başkanları, muhtarlar ve veliler katıldı.
(AG-MSA-Y)

20.01.2017 17:39:12 TSI
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