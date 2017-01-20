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Kayapınar İHL öğrencilerinden DÜ'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Kayapınar Kız Hatip Lisesi öğrencileri, Dicle Üniversitesi'ni gezerek bölümler hakkında bilgilendirildi.

Kayapınar İHL öğrencilerini makamında ağırlayan DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, gençlere öğütler vererek, hedeflerini her zaman yüksek tutmaları gerektiğini, bunun için programlı çalışmalarını, sabırla, azimle başarıya ulaşacakların söyledi. Öğrenciler daha sonra yapmış oldukları saati Rektör Gül'e hediye ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

Kampüste bir süre gezen lise öğrencileri, kendileri için hazırlanan yemekleri yedikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi. Öğrenciler daha sonra kampüsten ayrıldı.

(YRT-AKK-Y)



20.01.2017 17:40:38 TSI

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