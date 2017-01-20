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Hastanenin çatısına çıkıp intihara kalkıştı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs polis tarafından güçlükle ikna edildi.



Olay, saat 16.15 sıralarında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne meydana geldi. 7 katlı hastanenin çatısına çıkan ve gazi olduğunu iddia eden Mustafa K., yakınlarını arayarak intihar edeceğini bildirdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mustafa K'nin atlama ihtimaline karşılık itfaiye ekipleri yüksek hastane binasının çevresinde önlem aldı.



Çatıya çıkarak Mustafa K. ile görüşen uzman polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarından olumlu sonuç aldı. İkna edilen Mustafa K., hastanenin çatısından indirilerek ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

(MB-Y)



20.01.2017 17:40:52 TSI

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