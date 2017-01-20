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Okullar Arası Badminton müsabakaları sonuçlandı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Okullar Arası Badminton müsabakaları sonucunda kızlarda Atatürk Kız Lisesi, erkeklerde ise Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi birinci oldular.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Gençler Kız-Erkek Badminton İl birinciliği müsabakaları sona erdi.

16 - 19 Ocak 2017 tarihleri arasında Yakınca Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren okullara ve sporculara ödülleri verildi.

Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç ve Okul İdarecileri tarafından düzenlenen törende dereceye giren okullar kızlar ve erkekler kategorisinde şöyle oluştu:

"Kızlar, 1- Atatürk Kız Anadolu Lisesi , 2- Hafize Özal Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi , 3-Turgut Özal Anadolu Lisesi , 4- Abdulkadireriş Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Erkekler, 1- Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 2-Tecde Anadolu Lisesi, 3-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, 4-Beydağı Anadolu Lisesi."



20.01.2017 17:41:34 TSI

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