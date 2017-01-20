YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kahta ilçesinde karne heyecanı

Kahta ilçesinde karne heyecanı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eğitim-öğretim yarıyılının sona ermesiyle birlikte karnelerini alan anaokulu öğrencileri büyük heyecan yaşadı.

Minik çocukların karnelerini almak üzere okula giden veliler de karne alan çocuklarının heyecanına ortak oldu. Öğretmenleri tarafından özenle hazırlanan karneler çocuklara dağıtıldı. Karneler ile birlikte çeşitli hediyeler de alan 3 ile 6 yaş grubundaki minik çocuklar büyük sevinç yaşadı. Öğrencilerin ilk karnelerini büyük bir heyecan ile beklediklerini ifade eden Sabiha Gökçen Anaokulu Müdürü Nevzat Doğan, "Minik öğrencilerimizi hayatlarında alacakları ilk karnelerini nedeniyle bugün çok heyecanlı görüyoruz. Aynı şekilde ailelerimiz de çocuklarının ilk karnesini almalarının mutluluğunu yaşıyor. Bizlerde bu heyecana ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler okul çalışanları, velileri ve öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(HT-SD-Y)



20.01.2017 17:41:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER