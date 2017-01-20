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Osmaneli'de minik öğrencilerin karne sevinci



(Fotoğraflı)



Zeki Ceyhan

BİLECİK (İHA) - Osmaneli İlçe Müftülüğüne bağlı okul öncesi 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler de tüm okullarla birlikte yarıyıl tatiline başladı.

Ertuğrul Gazi Cami altında eğitim gören 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerinin karne dağıtım törenine; Osmaneli Kaymakam Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Müftüsü Aydın Bostancı ve öğrenciler katıldı.

Karne dağıtımında konuşan Kaymakam Edip Çakıcı, öğrencilerin yetişmesinde emek sarf eden okul idarecileri ve vefakar öğretmenleri tebrik etti, öğretmen ve öğrencilere başarılarının devamını diledi.



"Kur'an'dan daha değerli bir şey yoktur"

İlçe Müftüsü Aydın Bostancı ise; Kur'an-ı Kerim'in erken yaşta öğrenilmesinin önemine değindi. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünde bulunan en kıymetli ve en değerli varlık olduğunu kaydeden Müftü Bostancı, "Kur'an-ı Kerim, kainatın sahibi Yüce Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim, yeryüzündeki en değerli ve kıymetli varlıktır. Kur'an'dan daha değerli bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim, hem dinimizin temel kaynağı hem de insanlar arasında var olan bütün güzelliklerin, bütün faziletlerin, güzel ahlakın temelidir. Kur'an-ı Kerim'i okumak ve öğrenmek de dinimizde son derece önemlidir. Ama daha da önemlisi Kur'an-ı Kerim'i çocuk yaşta öğrenmektir. Hem de çocukluk döneminde ilim öğrenmek ve Kur'an öğrenmek daha kalıcı olmaktadır" dedi.

Karne dağıtımında konuşan minik öğrencilerin velileri ise; "Yavrularımızın bu yaşta dini eğitim almalarının çok olumlu neticelerini bizzat yaşıyoruz. Çocuklarımızın isteyerek ve severek dinimizi ve Kur'anı öğreniyor olmaları bizleri çok mutlu ediyor. Diyanetimize ve Müftülüğümüzden Allah razı olsun" dediler.

Program daha sonra minik öğrencilerin karneleri protokol tarafından dağıtımıyla sona erdi.

(ZC-MET-Y)



20.01.2017 17:42:34 TSI

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