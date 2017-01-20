YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beyoğlu ve Sultangazi Belediye Başkanları Başkan Sekmen'i ziyaret etti

Beyoğlu ve Sultangazi Belediye Başkanları Başkan Sekmen'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette konuk Belediye Başkanları ile Başkan Sekmen arasında samimi bir hava vardı. Üç dönem İstanbul'da belediye başkanlığı ve iki dönem milletvekilliği yapan Başkan Sekmen ile İstanbul üzerine sohbet eden Demircan ve Altunay, Erzurum'da ki gelişmelere dikkat çekti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Başkan Sekmen'e övgüler yağdırarak, şunları söyledi; "Erzurum'a sürekli geliyorum. Gerek ilçemizde yaşayan Erzurumluların programları kapsamında gerekse de şahsi programlarımla ilgili Erzurum'u sık sık ziyaret ediyorum. Harika bir şehir, Dadaşlar çok sıcakkanlı. Her geldiğimde şehirde yenilikler görüyorum. Mehmet Başkan, belediyecilik konusunda çok tecrübeli bir isim. İstanbul'da yaptığı hizmetler hala konuşuluyor. Erzurum için de geleceğe yönelik çok güzel yatırımlar görüyorum. Allah başarılarını daim etsin."

(ÖB-ÖB-Y)



20.01.2017 17:42:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER