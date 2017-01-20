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KKDGC Başkanı Daşdelen, Azerbaycan'daki 20 Ocak şehitlerini andı



KARS (İHA) - Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde Rus Kızıl Ordusu tarafından 27 yıl önce "Kara Ocak" katliamında şehit olan Azeri Türklerini andı.

Daşdelen, yaptığı açıklamada, ölüm ile hayatın yüz yüze geldiği 20 Ocak günü, Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü yolunda mücadele tarihine kahramanlık sayfası olarak adını yazdırdığını söyledi.

Azerbaycan halkının bağımsızlık arzularını boğmak maksadıyla, 1990 yılının 19 Ocak'ını 20 Ocak'ına bağlayan gece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin (SSCB) başında olan Mihail Gorbaçov'un ordu birleşmelerinin ağır silahlarla Bakü'ye girerek yüzlerce Azeri Türkü'nü katlettiğini, ancak Azerbaycan halkının direnişini kıramadıklarını belirten Daşdelen, "Azerbaycan'da, 20 Ocak 1990 günü Sovyet ordusu bağımsızlık mücadelesi veren Azerbaycan'ı işgal etti. 66 bin kişilik ordu ile Azerbaycan toprağına giren Rus tankları, silahsız ve savunmasız Azerbaycan Türklerini ezmiş, kentleri ateşe vermiş, çoluk çocuk demeden 144'ünü şehit etmişti. İşgalde 800 kişi yaralanırken bine yakın insan tutuklandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri 22 Ocakta yaklaşık 1,5 milyon kişinin katılımıyla düzenlenen törenle kaldırılırken, cenazelerin defnedildiği yer de bugün Şehitler Hıyabanı olarak Azerbaycan halkının en çok ziyaret ettiği yerlerden biri oldu" diye konuştu.

"Bağımsızlık yolunda verilen mücadeleler ve bu uğurda hayatlarını veren şehitler unutulmamalıdır" diyen Daşdelen, şunları kaydetti: "1990 yılı 20 Ocak'ta geçmiş Sovyetler Birliğinin askerilerini Azerbaycan halkına yönelik gerçekleştirdiği katliamlar insanlığa karşı gerçekleştirilmiş en ağır cinayetlerden birisi gibi beşer tarihinde kara sayfa olarak kalacaktır. Milli bağımsızlığı, ülkesinin toprak bütünlüğü yolunda mücadeleye kalkmış sakin ahaliye divan tutulması, genel terör sonucunda yüzlerce günahsız insanın katledilmesi ve yaralanması totaliter Sovyet rejiminin sukut etmesi süresinde onun cinayetkar önemini bütün dünyaya bir daha gösterdi."

(IÇ-Y)



20.01.2017 17:43:04 TSI

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