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Belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim programı sona erdi

20 Ocak 2017 Cuma, 17:39
Belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim programı sona erdi
Belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim programı sona erdi
- Personellere sertifikaları verildi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Battalgazi Belediyesi personeline yönelik hazırlanan eğitim programı sona ererken eğitime katılan personele Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın da katılımıyla sertifikaları verildi.
Battalgazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan eğitim programı, Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda yapıldı. 5 gün süren eğitim programı kapsamında, 'Yönetim Becerileri ve Liderlik', 'İletişim Teknikleri', 'Meslek Etiği ve Takım Çalışması' ve 'Stres ve Zaman Yönetimi' konusunda katılımcılara bilgiler verildi. Program dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan katılarak, katılımcılara sertifikalarını verdi. Sertifika töreninde konuşan Dr. Ayşe Kocabacak, 'Yönetim Becerileri ve Liderlik', 'İletişim Teknikleri', 'Meslek Etiği ve Takım Çalışması' ve 'Stres ve Zaman Yönetimi' konusunda katılımcılara bilgiler verildiğini belirterek, son derece yararlı bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kocabacak, "Bu beş gün benim için dolu dolu geçti. Tüm departmanlardan arkadaşlarımız geldiler. Eğitime katıldılar. Değerli görüşlerini esirgemediler. Paylaşımlarda bulunduk. Aynı zamanda eğitimlerin içinde birazcıkta eğlendik. Sadece teorik konular yoktu, uygulamalar üzerinde de çalışmalarda bulunduk. Eğlenceli oyunlarda vardı. Bu oyunlarda da beni kırmadınız katıldınız. Bence bu eğitimler çok verimli geçti diye düşünüyorum. Bu eğitimin organizasyonunda öncelikli olarak kurumumuzun bu kadar eğitime açık olmasında Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, gerçekleştirilen eğitim programının önemine dikkat çekerek, "Fırat Kalkınma ajansımızla birlikte düzenlediğimiz hizmet içi eğitim faaliyetlerin sonuna geldik. Bir kurumda hizmet içi faaliyetlerin sürekliliği o kurumun dinamizmini gösterir. Eğer bir kurumda hizmet içi faaliyetler yoksa, o kurumda dinamizm denilen, ileriye yönelik gelişme ve değişme olgusundan bahsedemezsiniz. Onun için bizim gibi yeni kurulan belediyelerde bu tür formasyonları periyodik aralıklarla sürekli ihdas etmemiz lazım. Belediye olarak bunun gayreti ve çabası içindeyiz. Battalgazi Belediyesi metropol bir ilçe belediyesi olması noktasında 9 belediye ve bir özel idare olmak üzere 10 birimden gelen elemanların, yeni hizmet alımları ve başka kurumlardan yatay ve dikey geçişlerle bize gelmiş elemanların homojen bir yapı içinde kurum kültürünün oluşturulması, aidiyet olgusu ile birlikte ileri hedefe kilitlenmesi çok önemli bir hadise. Biz Battalgazi Belediyesi olarak 3 yıla yakın bir süreci çok hızlı olarak gerçekleştirdik. Grup dinamizmi anlamında da o grup dinamizmini oluşturduk. Kurumsal alt yapı ve aidiyet olgusu da personellerimizde oluştu. Bu da bizim açımızdan önemli bir hadisedir. Bu çalışmaların sonucu olarak da belediyemiz, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesiyle ödüllendirilmiş ve o anlamda standartlar içinde çalışan bir belediyedir" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan ve Dr. Ayşe Kocabacak, eğitim programına katılan belediye personeline sertifikalarını verdi.
(BT-SD-Y)

20.01.2017 17:43:47 TSI
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