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Afyonkarahisar'da, esnaflar Başkan Birliktir'e yeniden yetki verdi

- Afyonkarahisar ESKKK Başkanı M. Emin Birliktir:

- "KOSGEB aracılığıyla verilen kredilerden küçük ve orta ölçekli esnafımızın yararlanamadı"



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı M. Emin Birliktir, esnafa verilen faizsiz kredi konusuna değinerek, "KOSGEB aracılığıyla verilen kredilerden küçük ve orta ölçekli esnafımızın yararlanamadığını görüyoruz. Bu yüzden sıkıntılar devam etmektedir. Hükümetin bu konuyu çözeceğine yönelik açıklamaları dinledik" dedi.

Afyonkarahisar ESKKK olağan genel kongresi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kongrede tek liste halinde yapılırken Başkan Birliktir, yapılan oylama sonrasında 4 yıllığına yeniden kooperatifin başkanı seçildi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Konya Bölge Başkanı Mehmet Baybağan yaptı.

Kongrenin açılışında konuşan Başkan Birliktir, esnafın çektiği krediyi düzenli ödemesiyle gurur duyduklarını söyledi. Başkan Birliktir, "Esnaf ülkenin omurgasını oluşturmaktadır. Burada bulunan küçük ve orta ölçekli esnafın kredilerini ödemekte gösterdiği kararlılık herkese örnek olmalıdır. Ayrıca Afyonkarahisar esnafının diğer bölgelere göre kredi ödemede daha hassas olduğunu rakamlardan da görebiliyoruz. 2017 yılı için Başbakan Binali Yıldırım'ın faizsiz kredi sözü vermişti. KOSGEB aracılığıyla verilen kredilerden küçük ve orta ölçekli esnafımızın yararlanamadığını görüyoruz. BU yüzden sıkıntılar devam etmektedir. Hükümetin bu konuyu çözeceğine yönelik açıklamaları dinledik. 2017 yılında verilmesi beklenen faizsiz krediler biraz olsun esnafı rahatlatacaktır" dedi.

Öte yandan, yapılan kongre sonrası Afyonkarahisar ESKKK'nin yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

M. Emin Birliktir, Mustafa Çelik, Çetin Akyol, Ergün Aykın ve Orhan Gazi Çelikalay.

(GC-



20.01.2017 17:44:44 TSI

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