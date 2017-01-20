20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeni nesil belediyeciliğin rol modeli Tepebaşı

20 Ocak 2017 Cuma, 17:41
Yeni nesil belediyeciliğin rol modeli Tepebaşı
Yeni nesil belediyeciliğin rol modeli Tepebaşı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Enerji verimliliği alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli etkinliklerinden biri olan Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı EVF 2017'ye Eskişehir Tepebaşı ilklerin belediyesi olarak yer aldı.
Yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de enerji verimliliği kanunu yürürlüğe girdikten sonra ilk kez 2009 yılında düzenlenen ve bu yıl 8'inci defa toplanan Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı İstanbul WOW Convention Center'da gerçekleştirildi. Yenilebilir enerji alanında gerçekleştirdiği projelerle yeni nesil belediyeciliğin öncüsü olan Tepebaşı Belediyesi organizasyona katılan tek belediye oldu. Açıklamada, "Dünya üzerinde enerjiye olan talep her geçen yıl daha da artıyor. Bu gerçek, var olan kaynakların dışında alternatif enerji kaynaklarına yönelimi hızlandırırken, mevcut kaynakların da etkin ve verimli biçimde değerlendirilmesi konusunu gündeme taşıyor. Türkiye de özellikle son yıllarda enerji verimliliği konusundaki gelişmeleri büyük bir dikkatle takip etmekle birlikte enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların yerel yönetimlerdeki markası Tepebaşı Belediyesi'nin 'Yeni Nesil Belediyecilik' sunumu ile ayakta alkışlandı" denildi.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları alanında önemli akademik çalışmalara imza atan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Haydar Aras'ın da oturum başkanlığı ve sunum yaptığı EVF 2017'de Tepebaşı Belediyesi'nin projelerini Bilgi İşlem Müdürü Suat Yalnızoğlu anlattı. Yaşar Üniversitesi Enerji Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı'nın oturum başkanlığını yaptığı sunumda Yalnızoğlu Tepebaşı Belediyesi ve Yeni Nesil Belediyeciliği şu şekilde tanımladı;
"Sessiz sedasız yeni bir çağa girdik. Dünya bu çağa 'Endüstri 4.0' Çağı diyor. Nedir Endüstri 4.0? 4'üncü Nesil Sanayi Çağı. İnsanoğlu 1'inci Sanayi Devrimini 1800'lü yılların sonlarında buhar gücüyle çalışan makinaların icadıyla yaptı. 2'nci Sanayi Devrimini ise 1900'lü yılların başlarında elektrik gücüyle çalışan makinaların icadı takip etti. 1970'li yıllarda ise elektroniğin mekanik ile birleşmesinden oluşan otomasyon ve robot teknolojisi 3'üncü Sanayi Devrimini ortaya çıkarttı. Bugün 'Nesnelerin İnterneti' (IoT) olarak adlandırılan ve akıllı cihazların etrafımızı sarmasıyla gelinen nokta ise bizlere 4'üncü Sanayi Devrimini tanımlıyor. İlk kez 2011 yılında Almanya'da ortaya atılan bu terim ve 'yeniçağ' anlayışı kısa sürede küresel olarak benimsenerek kabul gördü. Bu yeniçağ; yeni nesil cihazları, bu cihazlar da Akıllı Kentleri oluşturdu ve dolayısıyla 'Yeni Nesil Belediyecilik' doğmuş oldu. Tepebaşı Belediyesi de enerji yönetimi, temiz kaynak ve yenilenebilir enerji noktasında yerel yönetimlerin geleceğe açılan kapısı oldu. Bu alanda uluslararası birçok başarıya imza atan projeler gerçekleştirerek rol model olmaya devam ediyor."
(BRK-MET-Y)

20.01.2017 17:45:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 'sendikaya üye olma hakkını kullanın' çağrısı
YEREL

EMEKLİLERE 'SENDİKAYA ÜYE OLMA HAKKINI KULLANIN' ÇAĞRISI
ESOGÜ Hastanesi'nde karne heyecanı
YEREL

ESOGÜ HASTANESİ'NDE KARNE HEYECANI
15. Caz Afişi Yarışması'ndan Anadolu Üniversitesi'ne ikincilik ödülü
YEREL

15. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI'NDAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NE İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Eskişehir'de tarladan hırsızlık iddiası
YEREL

ESKİŞEHİR'DE TARLADAN HIRSIZLIK İDDİASI
Seyitgazili öğrencilerin karne sevinci
YEREL

SEYİTGAZİLİ ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİ
Başkan Kurt esnafı dinledi
YEREL

BAŞKAN KURT ESNAFI DİNLEDİ
Kolej öğrencilerinden Başkan Kurt'a ziyaret
YEREL

KOLEJ ÖĞRENCİLERİNDEN BAŞKAN KURT'A ZİYARET
Seyitgazili Ak gençler referanduma hazır
YEREL

SEYİTGAZİLİ AK GENÇLER REFERANDUMA HAZIR
Vali Çelik öğrencilere karne dağıttı
YEREL

VALİ ÇELİK ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI
Eskişehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu'ndan rölyef kursu
YEREL

ESKİŞEHİR KENT KONSEYİ KÜLTÜR SANAT ÇALIŞMA GRUBU'NDAN RÖLYEF KURSU
&quot;Farkı okumak&quot; projesine 30 Ağustos İlkokulu'nda devam edildi
YEREL

"FARKI OKUMAK" PROJESİNE 30 AĞUSTOS İLKOKULU'NDA DEVAM EDİLDİ
Eskişehir yeni güne karla uyandı
YEREL

ESKİŞEHİR YENİ GÜNE KARLA UYANDI
ESOGÜ MÜH-SAN Projesi Bölümler Çalıştayı düzenlendi
YEREL

ESOGÜ MÜH-SAN PROJESİ BÖLÜMLER ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Ak Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'dan Eskişehir İl Başkanı Ünlü'ye ziyaret
YEREL

AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANI KARABIYIK'DAN ESKİŞEHİR İL BAŞKANI ÜNLÜ'YE ZİYARET
İnönü'de çobanlara sertifika verildi
YEREL

İNÖNÜ'DE ÇOBANLARA SERTİFİKA VERİLDİ
Ak Parti'den 'boşaltılan çürük binalar yıkılsın' önerisi
YEREL

AK PARTİ'DEN 'BOŞALTILAN ÇÜRÜK BİNALAR YIKILSIN' ÖNERİSİ
Sarıcakaya'da toplu sözleşme sevinci
YEREL

SARICAKAYA'DA TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ
Tepebaşı Belediyesi'nden hat boyundaki düzenleme alanındaki çöplerle ilgili açıklama
YEREL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NDEN HAT BOYUNDAKİ DÜZENLEME ALANINDAKİ ÇÖPLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Güçlüer: &quot;Sağlık alanı hekim olmayanlarla dolduruluyor&quot;
YEREL

GÜÇLÜER: "SAĞLIK ALANI HEKİM OLMAYANLARLA DOLDURULUYOR"
Günay'ın Ankara'da tarım mesaisi
YEREL

GÜNAY'IN ANKARA'DA TARIM MESAİSİ
Çocuklara yarıyıl tatil hediyesi Tepebaşı'ndan
YEREL

ÇOCUKLARA YARIYIL TATİL HEDİYESİ TEPEBAŞI'NDAN
Odunpazarı Belediyesi'nden sanat galerisi
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ'NDEN SANAT GALERİSİ
Eskişehir'de Uğur Mumcu'yu anma gecesi ve ödül töreni düzenlenecek
YEREL

ESKİŞEHİR'DE UĞUR MUMCU'YU ANMA GECESİ VE ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK
Odunpazarı Kent Konseyi 75. Yıl Mahalle Meclisi, Başkan Kurt'u ziyaret etti
YEREL

ODUNPAZARI KENT KONSEYİ 75. YIL MAHALLE MECLİSİ, BAŞKAN KURT'U ZİYARET ETTİ