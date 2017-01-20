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Yeni nesil belediyeciliğin rol modeli Tepebaşı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Enerji verimliliği alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli etkinliklerinden biri olan Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı EVF 2017'ye Eskişehir Tepebaşı ilklerin belediyesi olarak yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de enerji verimliliği kanunu yürürlüğe girdikten sonra ilk kez 2009 yılında düzenlenen ve bu yıl 8'inci defa toplanan Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı İstanbul WOW Convention Center'da gerçekleştirildi. Yenilebilir enerji alanında gerçekleştirdiği projelerle yeni nesil belediyeciliğin öncüsü olan Tepebaşı Belediyesi organizasyona katılan tek belediye oldu. Açıklamada, "Dünya üzerinde enerjiye olan talep her geçen yıl daha da artıyor. Bu gerçek, var olan kaynakların dışında alternatif enerji kaynaklarına yönelimi hızlandırırken, mevcut kaynakların da etkin ve verimli biçimde değerlendirilmesi konusunu gündeme taşıyor. Türkiye de özellikle son yıllarda enerji verimliliği konusundaki gelişmeleri büyük bir dikkatle takip etmekle birlikte enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların yerel yönetimlerdeki markası Tepebaşı Belediyesi'nin 'Yeni Nesil Belediyecilik' sunumu ile ayakta alkışlandı" denildi.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları alanında önemli akademik çalışmalara imza atan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Haydar Aras'ın da oturum başkanlığı ve sunum yaptığı EVF 2017'de Tepebaşı Belediyesi'nin projelerini Bilgi İşlem Müdürü Suat Yalnızoğlu anlattı. Yaşar Üniversitesi Enerji Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı'nın oturum başkanlığını yaptığı sunumda Yalnızoğlu Tepebaşı Belediyesi ve Yeni Nesil Belediyeciliği şu şekilde tanımladı;

"Sessiz sedasız yeni bir çağa girdik. Dünya bu çağa 'Endüstri 4.0' Çağı diyor. Nedir Endüstri 4.0? 4'üncü Nesil Sanayi Çağı. İnsanoğlu 1'inci Sanayi Devrimini 1800'lü yılların sonlarında buhar gücüyle çalışan makinaların icadıyla yaptı. 2'nci Sanayi Devrimini ise 1900'lü yılların başlarında elektrik gücüyle çalışan makinaların icadı takip etti. 1970'li yıllarda ise elektroniğin mekanik ile birleşmesinden oluşan otomasyon ve robot teknolojisi 3'üncü Sanayi Devrimini ortaya çıkarttı. Bugün 'Nesnelerin İnterneti' (IoT) olarak adlandırılan ve akıllı cihazların etrafımızı sarmasıyla gelinen nokta ise bizlere 4'üncü Sanayi Devrimini tanımlıyor. İlk kez 2011 yılında Almanya'da ortaya atılan bu terim ve 'yeniçağ' anlayışı kısa sürede küresel olarak benimsenerek kabul gördü. Bu yeniçağ; yeni nesil cihazları, bu cihazlar da Akıllı Kentleri oluşturdu ve dolayısıyla 'Yeni Nesil Belediyecilik' doğmuş oldu. Tepebaşı Belediyesi de enerji yönetimi, temiz kaynak ve yenilenebilir enerji noktasında yerel yönetimlerin geleceğe açılan kapısı oldu. Bu alanda uluslararası birçok başarıya imza atan projeler gerçekleştirerek rol model olmaya devam ediyor."

(BRK-MET-Y)



20.01.2017 17:45:05 TSI

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