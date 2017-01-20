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Bafra'da kırsal kalkınma bilgilendirme toplantısı

20 Ocak 2017 Cuma, 17:42
Bafra'da kırsal kalkınma bilgilendirme toplantısı
Bafra'da kırsal kalkınma bilgilendirme toplantısı

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesi Dedeli Mahallesi'nde kırsal kalkınma bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Samsun Bafra Dedeli Mahallesi Derneği'nce düzenlenen toplantıda Samsun Büyükşehir Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) Uzmanı Dursun Demir ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kıdemli Uzman Gökhan Başakoğlu bilgi verdiler. Toplantıya ayrıca Dedeli Mahallesi Derneği Başkanı Ömer Özen ve Muhtarı Naci Arslan katıldı.
Dedeli Mahallesi Derneği Başkanı Ömer Özen, "Mahallemizin içinde herkesin ufaklı büyüklü kendilerine ait ahırları var. 49 dönüm köyün arazisinin yanında mera alanı olduğu için o alana ortaklaşa ahır yapılmasını istiyoruz. Mahallenin içerisinde bulunan ahırlardaki hayvanların oraya taşınması istiyoruz. Topraklarımız verimli, burada yetiştireceğimiz organik sebzeleri satmak için uygun bir yere köy pazarı düşünüyoruz. Bunun yanında turizme dönük ne gibi çalışmalar yapabiliriz?" dedi.
Samsun Büyükşehir Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, "Siz üretin, biz destek verelim. Bize Dedeli halkı ödevimizi verdi. Biz de devimizi aldık şimdi gidiyoruz. Dersimize çalıştıktan sonra dönüşte bize iletilen konulara göre bir program yapıp önümüzü açıp devam edeceğiz" diye konuştu.
OKA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Uzman Dursun Demir, "Kırsal mahallelerin de bürokrasiyi tanıması, bir şeyler talep etmesi çok güzel bir şey. Devletten bir şeyler beklemek çok güzel bir şey ama kurtuluş burada aramızda. Sadece dernek değil de hepinizin bu çalışmalara aktif katılması, takip etmesi ve gönülden destek vermesi çok önemli bir şey" şeklinde konuştu.
Avrupa Birliği'nin kırsal alanlara yönelik hibe programları hakkında bilgi veren TKDK Kıdemli Uzman Gökhan Başakoğlu, "Kırsal alana yönelik çeşitli sektörlere desteklerimiz var. Hayvancılık, süt ürünlerinin ve hayvansal ürünlerin işlenmesi pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi kapsamında kırsal turizm, kırsal alanda otel, pansiyon gibi vesaire kurumları, arıcılık, makine ekipman gibi küçükten büyüğe 30 bin liradan 8 milyon liraya kadar projelere hibe veren bir kurumuz. Proje esaslı çalışıyoruz. Yapacağınız iş ile ilgili proje yapıyorsunuz. Projeniz onaylanırsa bizden yüzde 65 oranında hibe alıyorsunuz. Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlıyorsunuz yani siz bize sunduğunuz projeyi yaparsanız biz de size bu parayı vereceğiz diyoruz. 5 yıl bizim denetimizde oluyor, 5 yıldan sonra siz istediğinizi yapabiliyorsunuz. 5 yıl yatırımın devam etmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.
(ŞU-SLH-Y)

20.01.2017 17:45:06 TSI
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