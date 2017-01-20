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Bilecik'te ikinci Kitap Söyleşisi düzenlendi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen Kitap Söyleşisi programlarının ikincisi düzenlendi.

Söyleşiye İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bektaş Uçkun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, şube müdürleri, TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu yönetici ve öğretmenleri katıldı. Bu ayın kitabı olarak seçilip okunan "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" adlı kitapla ilgili söyleşi yapıldı, yorum ve eleştiriler dile getirildi. Etkileyici olan bölümler üzerinde duruldu.

TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Fikret Başak, söyleşi programına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve söyleşiye katılan öğretmenlerine teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bektaş Uçkun ise, ülkede kitap okuma oranlarının maalesef çok düşük olduğunu, okullardan ve ailelerden başlayarak bu konuya dikkat çekilmesi gerektiğini söyledi.

(CKT-CY-Y)



20.01.2017 17:46:31 TSI

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