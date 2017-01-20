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Karneler Karbeyaz'dan



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ERZURUM (İHA) - Avrupa'nın önemli kış sporları merkezlerinden olan Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenecek EYOF 2017 Erzurum kapsamında başlatılan "Şampiyon Ol" projesine sürat pateni branşında ilk başvuruyu Ayşe Burçe Çetin yaptı.

Projeye ilk başvurusunu yapan geleceğin şampiyonu Çetin'e plaketini Proje Koordinatörü İrfan Kurudirek verdi. Proje kapsamında 9 branş için 920 şampiyon adayının olduğunu belirten Kurudirek, "Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle başlattığımız projemizde bizim hedefimiz EYOF şampiyonlarını izleyecek çocuklarımızı geleceğin şampiyonu yapmak. 2011'de yine kentimizde organize ettiğimiz 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda tribünde şampiyonları heves ile izleyen çocuklar büyüdü, EYOF'ta şampiyon olmak için ter dökecek. Şimdiki hedefimiz ise EYOF şampiyonlarını izleyecek çocuklarımızı geleceğin şampiyonu yapmak. Devletimizin şehrimize çok büyük bir kış sporları yatırımı var. 'Senin şehrin, senin tesisin, şampiyon ol!' sloganı ile yola çıktık inşallah şehrimiz şampiyonlar şehri olarak anılacak" diye konuştu.

Karnesini maskot Karbeyaz'ın elinden alan ilk aday Ayşe Burçe Çetin, gelecekte şampiyon olmak için çok çalışacağını ifade etti.

(ERZ-AA-Y)



20.01.2017 17:49:30 TSI

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