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İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un yarıyıl mesajı;

20 Ocak 2017 Cuma, 17:46
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un yarıyıl mesajı;
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un yarıyıl mesajı;
- "İkinci döneme daha azimli ve kararlı bir şekilde başlamak için önümüzde iki haftalık bir süre var"

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 2016-2017 eğitim öğretim yarıyılının tamamlanması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş mesajında, "Büyük bir heyecan ve umutla başladığımız 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılımızın birinci dönemini huzur içerisinde tamamlamış bulunmaktayız. Sevgili öğrenciler, eğitim öğretimde bir yarıyılı tamamlayarak karnelerinizi aldınız. Her birinizi gayretlerinizden dolayı kutluyorum. Karneleriniz, yıl boyunca yaptığınız çalışmaları ölçen bir araçtır, amaç değil. Karne sizin kişiliğinizi, güzel alışkanlıklarınızı, zekanızı, vatan ve millet sevginizi ölçmez" ifadelerini kullandı.
Mutlu olmak için iyi karneye sahip olmanın şart olmadığını belirten Durmuş, "Mutlu olmak için iyi bir insan olup çalışarak elinden geleni yapmış olmak yeterlidir. Notlarınız ne olursa olsun, hiçbir zaman ümidinizi ve cesaretinizi kaybetmeyin. Hayata sıkı sıkı sarılın. Başarmak için daima gayret edin. Başta öğretmenleriniz, anne-babalarınız olmak üzere, hepimiz size destek olmak, sorunlarınızı çözmek, güzel ve mutlu bir eğitim ortamında başarılı öğrencilik geçirmeniz için elimizden geleni yaptığımızı unutmayınız" dedi.

"İkinci döneme daha azimli ve kararlı bir şekilde başlamak için önümüzde iki haftalık bir süre var"
İkinci dönem hakkında da tavsiyelerde bulunan Fazilet Durmuş, "İkinci döneme daha azimli ve kararlı bir şekilde başlamak için önümüzde iki haftalık bir süre var. Bu süreyi en verimli şekilde değerlendirebilmek için bol bol kitap okumalı ve tabi öğrendiklerimizi unutmamalı ve pekiştirmeliyiz. Bunun için Bakanlığımızın tüm içeriklerini geliştirerek hizmete sunduğu EBA'dan yararlanmanızı öneririm. Sizin kendinizi tanımanıza, geliştirmenize ve sosyalleşmenize katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmanız, kişisel gelişiminiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda tiyatro, sinema, müze ve tarihi mekanları gezme gibi sanatsal ve kültürel faaliyetlere, yanı sıra spor etkinliklerine de zaman ayırmalısınız" ifadelerini kullandı.
"Anne ve baba olarak çocuklarınız için ne kadar büyük fedakârlıklar gösterdiğinizi biliyorum"
Velilere de tavsiyelerde bulunan Durmuş, "Başarının gizli kahramanları, çocuklarınız için büyük fedakarlıklar göstererek eğitimlerini sürdürmelerini sağlarken sıkıntılar çektiniz. Anne ve baba olarak çocuklarınız için ne kadar büyük fedakârlıklar gösterdiğinizi biliyorum. Ama unutmayın, en önemli varlığımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, eğitim öğretim faaliyetleri içinde gösterdikleri çaba, her şeyin üstündedir. Çocuklarımız en başta sevgi ve saygınızı hak ediyorlar, çünkü hepsi sizi çok seviyor. Tatili onlarla birlikte geçirin, birlikte kitap okuyun, birlikte oyun oynayın, göreceksiniz çocuklarınız daha başarılı olacaklardır" dedi.
"Öğrencilerinizin başarılı, öğrenmeye açık birer meş'ale ve iyi birer insan olmaları için çaba sarf ettiniz"
Velilere, çocuklara, öğretmenlere ve okullara gösterilen destek için teşekkürlerini ileten Durmuş ,öğretmenlere şu sözlerle seslenerek mesajına son verdi:
"Sizin hoşgörülü, sabırlı, özverili ve sevgi dolu yüreğiniz sayesinde yetiştirdiğiniz öğrenciler için ne kadar fedakarca çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Öğrencilerinizin başarılı, öğrenmeye açık birer meş'ale ve iyi birer insan olmaları için çaba sarf ettiniz. Bu gayretlerinizden dolayı öğrencilerimiz ve velilerimiz adına sizlere içtenlikle teşekkür ediyorum."
(CKT-CY-Y)

20.01.2017 17:50:55 TSI
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