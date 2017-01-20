Tosun'dan başsağlığı açıklaması
Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, El-Bab'da bombalı saldırı sonucu 5 askerin şehit düştüğünü 9 askerin de yaralandığını ifade ederek başsağlığı açıklamasında bulundu.
Fırat Kalkan operasyonu kapsamında DAEŞ tarafından El-Bab bölgesinde bombalı araç saldırısı düzenlendiğini ifade eden AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, başsağlığı açıklamasında şöyle dedi:
"Milletimizin başı sağ olsun. Suriye´de sürdürülen Fırat Kalkanı operasyonu sırasında bugün bir kez daha yüreklerimiz dağlandı. Suriye El Bab´da DAEŞ´li terör örgütlerinin askerlerimize karşı gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı sonucu 5 askerimiz şehit düşmüş, 9 askerimiz de yaralanmıştır. İçimizi yakan, bizleri bir kez daha derin üzüntüye boğan bu hain saldırı sonrası şehit olan Mehmetçiklerimize Allah´tan rahmet, başta Genelkurmay Başkanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere şehitlerimizin yakınlarına ve Yüce Türk Milletine Başsağlığı diliyor, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum."
(OA-OA-Y)
20.01.2017 17:53:32 TSI
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