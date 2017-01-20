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Geleceğin şampiyonları EYOF sokağı kurdu

20 Ocak 2017 Cuma, 17:51
Geleceğin şampiyonları EYOF sokağı kurdu
Geleceğin şampiyonları EYOF sokağı kurdu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde 13. kez düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) kapsamında 50. Yıl Ortaokulu öğrencileri okul koridoruna 'EYOF Sokağı' kurdu.
EYOF sokağının açılışını EYOF Bilgi Teknolojileri Direktörü Abdullah Köse ve Okul Müdürü Selami Topaloğlu ve yaptı.
Öğrencilerin böyle bir etkinliği oluşturmasıyla yürüttükleri Şampiyon Ol projesinin amacına ulaştığını vurgulayan Bilgi Teknolojileri (IT) Direktörü Abdullah Köse, "Şampiyon Ol projemiz kapsamında ilk derece, orta derece ve lise olmak üzere birçok okulu ziyaret ettik. Böyle bir etkinlikle ise projemizin hedefine ulaşmış olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti. Projemizin amacı; geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek, çocuklarımıza bu bilinci kazandırıp farkındalık oluşturmak. Kendi tesislerinde kendi şehirlerinde 'sizler şampiyon olun' bilincini uyandırmak" diye konuştu.
EYOF Sokağının amacına değinen Okul Müdürü Selami Topaloğlu, "Gelecekte bizi temsil edecek çocuklar bunlar. Erzurum'un kültürünü yansıtan görsel objelerle çocuklarımıza EYOF'u anlatmak istedik. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
EYOF sokağı açılışı sonrasında IT Direktörü Abdullah köse, 50.Yıl Ortaokul Müdürüne plaket takdim etti.
(ERZ-AA-Y)

20.01.2017 17:54:34 TSI
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