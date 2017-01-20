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Sarayköy ve Babadağ Ziraat Odaları'ndan Başkan Zolan'a ziyaret

20 Ocak 2017 Cuma, 17:51
Sarayköy ve Babadağ Ziraat Odaları'ndan Başkan Zolan'a ziyaret
Sarayköy ve Babadağ Ziraat Odaları'ndan Başkan Zolan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli'nin Sarayköy ve Babadağ Ziraat Odaları Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Sarayköy ve Babadağ Ziraat Odaları, tarıma verdiği desteklerinden dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zolan, çiftçilerin hak ettiği değeri görmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Sarayköy Ziraat Odası Başkanı Halil Aktım ziyarette yaptığı konuşmada, "Ziraat mühendislerimiz, işletme müdürümüz, genel sekreterimiz ile birlikte oda olarak sizi ziyaret edelim, destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür edelim istedik. Arkadaşlarımızın geçtiğimiz meclis toplantısında böyle bir talebi oldu. Siz de uygun gördünüz, teşekkür ediyoruz" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Halil Bey, Ziraat Odası Başkanlığı görevini üstlendi. Siz değerli meclis üyelerimiz hep birlikte bir görev ifa ediyorsunuz. Ben öncelikle sizlere başarılar diliyorum. Sarayköy ve Babadağ, tarımsal anlamda hak ettiği güzellikleri daha fazla alsın, o noktada gayretlerimiz beraber ve daim olsun" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin tarımsal kalkınma ile ilgili bir birim kurduğunu hatırlatan Başkan Zolan, "Tarım ve üretim çok önemli. Tüketim değil üretim toplumu olmamız lazım. Sarayköy Ovası, Denizlimizin en güzide ovalarından bir tanesidir. Burada üretimin hakkıyla yapılması, çiftçilerimizin hak ettiği değeri görmesi gerekiyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz" diye konuştu.
(MT-Y)

20.01.2017 17:55:18 TSI
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