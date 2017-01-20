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Bakan Işık'tan Darıca'ya müjde

20 Ocak 2017 Cuma, 17:52
Bakan Işık'tan Darıca'ya müjde
Bakan Işık'tan Darıca'ya müjde

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ankara'da yapılan koordinasyon toplantısında Darıca'da bulunan askeri alanın Darıca Belediyesi'ne devredilerek rekreasyon alanı yapılacağı müjdesini verdi.
AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile AK Parti İl yönetiminin de katıldığı toplantıda Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 2014 yılında seçim beyannamesinde bulunan, hayata geçirdikleri, devam eden ve proje aşamasında olan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı. Başkan Karabacak, 2014 seçimlerinde yapacaklarını vaat ettikleri bir çok projeyi tamamladıklarının altını çizerken, yapımı devam eden projelerin yanı sıra proje çizimleri tamamlanan bir çok projeyi de yıl içerisinde hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.
Başkan Karabacak, Darıca sahil 4. Etap Projesi, Balyanoz Koyu Projesi, Çataldağ Mesire Alanı, Kapalı Spor Salonu, Semt Konakları, İskoliye Mektebi, Mini Marina ve çok amaçlı semt sahaları gibi birçok önemli projenin devam ettiğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise seçim dönemine kadar halka verilen sözlerin tamamının hayata geçirilmesi için büyükşehir ve ilçe belediyelerinin koordineli olarak çalışmalarını istedi. Bakan Işık, Kocaeli'de çalışmalarda ağırlığın ulaşıma verildiğini ifade ederek, Metro için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Darıca, Gebze ve Çayırova metro hatlarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirdiğini ifade eden Bakan Işık, Darıca'daki askeri alanın ise Darıca Belediyesi'ne devredilerek halkın kullanımına sunulacağını müjdeledi.
(GY-Y)

20.01.2017 17:57:51 TSI
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