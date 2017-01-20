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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Azerbaycanlı öğrencilerden '20 Ocak 1990 katliamı' konulu fotoğraf sergisi

20 Ocak 2017 Cuma, 17:58
Azerbaycanlı öğrencilerden '20 Ocak 1990 katliamı' konulu fotoğraf sergisi
Azerbaycanlı öğrencilerden '20 Ocak 1990 katliamı' konulu fotoğraf sergisi

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatya İnönü Üniversitesi'nde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler ve Malatya İndex temsilciliği, Azerbaycan'da Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilen 20 Ocak 1990 katliamı konulu fotoğraf sergisi açtı.
Azerbaycanlı öğrenciler ve Malatya İndex temsilciliği tarafından düzenlenen 20 Ocak 1990 tarihinde Sovyet askerleri tarafından gerçekleştirilen katliamın 27. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açan Azerbaycanlı öğrencileri yalnız bırakmayan Türkmenistan, Afkanistan, Uganda, Suriye ve Türk vatandaş da birlik ve beraberlik mesajı verdi.
"Bu aziz millet hiçbir zaman dış güçlerin oyununa gelmedi, bundan sonra da gelmeyecek"
Malatya İnönü Üniversitesi kütüphanesinde açılan sergide fotoğraflarla katliamın acıları gözler önüne serildi. Azerbaycanlı öğrenci Fuad Hasanov, burada yaptığı konuşmada, 20 Ocak katliamında Sovyet özel birlikleri tarafından 132 kişinin vahşice katledildiğini, 612 kişinin aynı katliamda sakat kalacak şekilde yaralandığını, 841 kişinin ise totaliter rejim tarafından hapse atıldığını vurguladı. Hasanov, "19 Ocak gecesi bu katliamları yapan Sovyet özel birlikleri, 20 Ocak sabahı Bakü'de değillerdi. Azerbaycan'ın ülke hududunu bozmak amacıyla Sovyetler Birliği yönetiminin Azerbaycan'a karşı yürüttüğü garezli siyaset, toprakları kanla sulanan, tarihi ise barut ve kan kokusu ile yazılan Azerbaycan halkının o geceki kahramanlığı sayesinde başarısız olmuştur. Tarih sadece geçmiş değil, bir ibret ve gelecektir de aynı zamanda. Tarihte çok kez şahit oluyoruz ki, Türk milletine karşı her zaman ön yargılı olunmuş, kalleş ve hain planlarla Türkiye'yi, Türk milletini bölerek yok etmek istemişlerdir. Fakat bu aziz milletin dik duruşu onların hain planlarından daha güçlü olmuştur. Bu gün de vatanımız ve milletimiz üzerinde büyük oyunlar dönmektedir. Fakat bu aziz millet hiçbir zaman dış güçlerin oyununa gelmedi, bundan sonra da gelmeyecek ve ülkemiz üzerine oynanan çirkin oyunları bozacaktır" dedi.
-"Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki kolu"
Azerbaycanlı öğrencilerin yanında olup onların acısını paylaşan İnönü üniversitesi Eğitim fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Salim Durukoglu da, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiden bahsederek, "Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki kolu. Biz Türk milleti olarak Azerbaycan halkını kardeş olarak görüyoruz. Bazıları Türk-Azerbaycan dostluğu gibi bir ifade kullanmıştır zamanında, ama biz dost değil kardeşiz" diye konuştu
-"Türk- Azerbaycan kardeşliği her zaman için güzel örnektir"
İnönü üniversitesi Eğitim fakültesi Sınıf Öğretmenliyi Bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Aydemir ise yaptığı açıklamada, "Böyle bir günde kardeşlerimizin yanında olmak elbette ki en büyük görevimiz. Türk Azerbaycan kardeşliği her zaman için güzel örnektir. İnşallah bu kardeşliğimiz her zaman daim olacaktır" ifadelerini kullandı.
(MT-SD-Y)

20.01.2017 18:03:07 TSI
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