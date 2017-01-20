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Acar Buhurcular Huzurevini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, beraberindeki özel bir alışveriş merkezinin müdürü İbrahim Çengel ile Buhurcular Huzurevini ziyaret etti.

Acar ve Çengel, Huzurevi Başkanı Aynur Toker, Huzurevi yönetimi ve sakinleri tarafından karşılandı. Yapılan ziyarette karşılıklı görüşme ve bilgi alışverişi sonrasında Çengel tarafından tüm yaşlılara hediye paketi verildi. Başkan Saffet Acar, huzurevinde bulunan yaşlıları sevindirdiği için Çengel'i tebrik etti.

Huzurevi Müdürü Toker ise daha önce yapılan gıda paketi yardımı ve yaşlılara yapılan hediye paketi nedeniyle Çengel'e teşekkür etti.

(GC-



20.01.2017 18:07:12 TSI

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