20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Tok, miniklerin karne sevincini paylaştı

20 Ocak 2017 Cuma, 18:08
Başkan Tok, miniklerin karne sevincini paylaştı
Başkan Tok, miniklerin karne sevincini paylaştı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İstiklal İlkokulunu ziyaret ederek İlkadım Belediyesi tarafından yenilenen konferans salonunun açılışını gerçekleştirdi ve miniklerin karne sevincine ortak oldu.
İlkadım Belediyesi tarafından geçen günlerde yenileme ve bakım çalışmaları tamamlanan İstiklal İlkokulu yarıyıl kapanış töreninde İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ağırladı.

"Yarınlarımızın umudu bugünün çocukları ve gençleridir"
Öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tok, gördüğü ilgi karşısında duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tok, "Geleceğimizin temelleri olan gençlerimize destek olmak vazifemizdir. İlkadım Belediyesi olarak ilçemiz sınırlarında bulunan okullarımızda daha iyi eğitim alanları ve imkanları için her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki yarınlarımızın umudu bugünün çocukları ve gençleridir" dedi.
Gençlere her zaman destekçi olduklarının altını çizen Başkan Tok, "Bu destek bizlerin görevidir. Miniklerimizin bu heyecanlı günlerinde onların yanında olup heyecanlarını paylaşmak bizleri son derece mutlu etti. Tatilde eğlenmek ve dinlenmek tabii ki de hakkınız ancak mutlaka ve mutlaka boş zamanlarınızı kitap okuyarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Başarılı bir yarıyıl dönemi için hepinizi gönülden kutluyorum. Karne sevincinin yanında yeni konferans salonunun da sevincini yaşatmak bizleri son derece mutlu etmektedir. Yeni konferans salonumuz tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını ve iyi bir tatil geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Tok, yeni yapılan konferans salonunun açılış kurdelesini minik öğrencilerle birlikte kesti. Ardından öğrencilerle tek tek ilgilenerek tatil planlarını soran Başkan Tok, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
(GKH-SLH-Y)

20.01.2017 18:12:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Vali Şahin'e Samsunspor forması
YEREL

VALİ ŞAHİN'E SAMSUNSPOR FORMASI
Samsunspor, galibiyete odaklandı
YEREL

SAMSUNSPOR, GALİBİYETE ODAKLANDI
Bilgiç: &quot;Daha fazla çalışmamız gerekiyor&quot;
YEREL

BİLGİÇ: "DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"
Karneler Başkan Taşçı'dan
YEREL

KARNELER BAŞKAN TAŞÇI'DAN
GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Bafra'da kırsal kalkınma bilgilendirme toplantısı
YEREL

BAFRA'DA KIRSAL KALKINMA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Samsun'dan Haleplilere yardım
YEREL

SAMSUN'DAN HALEPLİLERE YARDIM

Bafra Belediyesi ile İŞKUR protokol imzaladı
YEREL

BAFRA BELEDİYESİ İLE İŞKUR PROTOKOL İMZALADI
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Başkan Togar öğrencilerin karne heyecanını paylaştı
YEREL

BAŞKAN TOGAR ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANINI PAYLAŞTI
'Olimpiyat Şenlikleri' başladı
YEREL

'OLİMPİYAT ŞENLİKLERİ' BAŞLADI
&quot;İnsanlığın Sınavı Halep'in Çocukları Projesi&quot;
YEREL

"İNSANLIĞIN SINAVI HALEP'İN ÇOCUKLARI PROJESİ"
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Carmen operası sanatseverlerle buluşacak
YEREL

CARMEN OPERASI SANATSEVERLERLE BULUŞACAK
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Taşçı: &quot;Osmanlı Hamamları turizme büyük katkı sağlayacak&quot;
YEREL

TAŞÇI: "OSMANLI HAMAMLARI TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"
Samsunspor'un 28 yıllık acısı
YEREL

SAMSUNSPOR'UN 28 YILLIK ACISI
Karayoluyla taşınan uçak ilgi çekti
YEREL

KARAYOLUYLA TAŞINAN UÇAK İLGİ ÇEKTİ
Hastane sınıfında karne heyecanı
YEREL

HASTANE SINIFINDA KARNE HEYECANI
Samsun'da 241 bin öğrenci için yarıyıl tatili başladı
YEREL

SAMSUN'DA 241 BİN ÖĞRENCİ İÇİN YARIYIL TATİLİ BAŞLADI
Sosyal medyada terör propagandası davasında karar
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI DAVASINDA KARAR