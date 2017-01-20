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Bilecik Temsilcisi Masa Tenisi Ve Judo Takımları ANALİG'e uğurlandı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi ve Judo Grup Müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek olan takımlar Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesi kapsamında Muğla'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup müsabakaları ve Kütahya'da düzenlenecek olan Judo Grup Müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek olan takımlar uğurlandı. Uğurlama öncesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporcuları makamında ağırlayarak katılacakları müsabakalarda başarılar diledi. Müsabakalarının önemine değinen Yıldız, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesi Türkiye'nin yıldız adaylarını buluşturmaya devam ediyor. Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması gibi hedefler doğrultusunda hayata geçirilen ANALİG, 2016-2017 sezonu Atletizm, Basketbol, Badminton, Cimnastik, Hentbol, Masa Tenisi, Taekwondo, Voleybol, Judo, Karate, Yüzme, Kayak, Buz Hokeyi, Buz Pateni ve Su Topu branşlarında 81 ilden sporcuların katılımıyla Anadolu Yıldızlar Ligi gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında 21-22 Ocak tarihleri arasında Muğla'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakalarında ilimizi temsilen Masa Tenisi takımımız müsabakalara katılacaktır. Sporcular 10 ilin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Masa Tenisi müsabakalarında ilimizi temsil edecektir. Aynı zamanda 21-22 Ocak tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakalarında ilimizi temsilen judo takımımız müsabakalara katılacaktır" dedi.

(CKT-CY-MET-Y)



20.01.2017 18:13:03 TSI

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