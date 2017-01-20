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Erzincan -Kemah karayolu güvenli hale geliyor

20 Ocak 2017 Cuma, 18:10
Erzincan -Kemah karayolu güvenli hale geliyor

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Başbakanı Binali Yıldırım'ın talimatıyla Erzincan'ı, Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerine bağlayan karayolu by-pass ediliyor.
Mevcut yol mevkisin de bulunan ve sık sık kış şartlarında buzlanma nedeniyle de ulaşımda aksamalara ve kazalara sebep olan köprü ve virajlar aynı zamanda güvenlik açısından da sorunlu bir bölge olduğu için Acemoğlu köprüsünün 200 metre gerisindeki mevcut tali yoldan, Kemah İlçesine yeni bir yol yapımına geçildi.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde proje ihalesi 2017 yılı içerisinde yapılarak, yol güzergâhı güneyden devam ettirilerek, ulaşım sağlanacak.
(AA-AA-Y)

20.01.2017 18:14:33 TSI
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