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Öğrencilerden anlamlı yardım



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi'nin önemli sosyal projelerinden biri olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz kıyafet desteğinde bulunan Sosyal Market Evine Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri kıyafet yardımında bulundular.

Salihli Belediyesi'nin sosyal projesine destek olan Sosyal Bilimler Lisesi 10-B ve 10-C sınıfı öğrencileri, Öğretmenleri Naciye Demir, Ayşen Yılmaz ve Ayşe Dudu Elmas ile birlikte kendi topladıkları kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Avar Caddesinde bulunan Sosyal Market Evine getirerek yetkililere teslim ettiler.

Öğrenciler tarafından Sosyal Market Evine getirilen kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, anlamlı yardımlarından dolayı öğrencilere teşekkür ederek Salihli Belediyesi'nin hizmete açtığı Gıda Bankası çalışmaları hakkında bilgi verdi.

(BA-AY-Y)



20.01.2017 18:15:10 TSI

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