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EMŞAV'dan El Sanatları ve Yöresel Ürün Fuarı



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Merkezi tarafından Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda "El Sanatları ve Yöresel Ürün Fuarı" açıldı.

Fuarın açılışına Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti İlçe Başkanı Arif Ergün, CHP İlçe Başkanı Ali Yalçın, EMŞAV Genel Başkan Yardımcısı Şahin Koçer, Halkla İlişkiler Müdürü Gökmen Sümbül ve Karedeniz Temsilcisi Bilal Erim ile bazı sivil toplum kuruluşları başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesiminde konuşana Şahin Koçer, "Amacımız; vatan bayrak sevgisini yüceltmek, birlik beraberliğimizi sağlayarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmektir. Görev esnasında şehit ve gazi olan personelin çocuklarının eğitimi için bir nebze olsun destek sağlamak amacıyla 18-31 Ocak tarihleri arasında Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda El Sanatları ve Yöresel Ürün Fuarı'nı düzenledik. Fuarımız hayırlı olsun" dedi.

Daha sonra kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Protokol fuarı gezerek ürünleri inceledi.

"El Sanatları ve Yöresel Ürün Fuarı" 18-31 Ocak tarihleri arasında açık kalacak.

(HA-SLH-Y)



20.01.2017 18:24:27 TSI

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