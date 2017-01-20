Elazığ'da asayiş uygulaması
(Fotoğraflı)
Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polis ekipleri 5 farklı noktada anlık asayiş uygulaması yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, kent merkezinde 5 farklı noktada yaklaşık 100 polisin katılımıyla anlık asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan asayiş uygulamasında, umuma açık iş yerleri denetlendi. Denetimlerde aranan 1 şahıs yakalanırken, pala diye tabir edilen bıçak ve kaçak sigaralar ele geçirildi. Bir iş yerine ise idari işlem yapıldığı öğrenildi.
(YÖ-HİV-Y)
20.01.2017 18:26:57 TSI
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