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Elazığ'da asayiş uygulaması



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polis ekipleri 5 farklı noktada anlık asayiş uygulaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, kent merkezinde 5 farklı noktada yaklaşık 100 polisin katılımıyla anlık asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan asayiş uygulamasında, umuma açık iş yerleri denetlendi. Denetimlerde aranan 1 şahıs yakalanırken, pala diye tabir edilen bıçak ve kaçak sigaralar ele geçirildi. Bir iş yerine ise idari işlem yapıldığı öğrenildi.

(YÖ-HİV-Y)



20.01.2017 18:26:57 TSI

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