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Başkan Polat, karne almaya gidemeyen öğrencilerin karnelerini evlerine götürdü



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, geçirdikleri trafik kazası nedeniyle karne almaya gidemeyen Malatyalı iki kardeş Emirhan ve Efekan Işık'ın karnelerini evlerine götürdü.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemini sona ererken Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat anlamlı bir davranışa imza attı. İlk olarak Malatya Vali Galip Demirel Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karne coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, daha sonra geçirdikleri trafik kazası nedeniyle karne almaya gidemeyen iki kardeş Emirhan ve Efekan Işık'ın karnelerini okul müdüründen alarak evlerine götürdü.

Vali Galip Demirel Ortaokulunda öğrencilerle karşılıklı sohbet eden Başkan Polat, "Minik yavrularımızın karne sevinçlerine ortak olmak istedik. Bu özel günde onlarla birlikte olmak ve karnelerini teslim etmek güzel bir duygu, Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi şekilde eğitim alması için başta anne ve babalarımız olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yarıyıl tatiline giren öğrencilerimize de iyi tatiller diliyorum" diye konuştu. Çocuklara güzel bir gelecek hazırlamak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Başkan Polat, "Çocuklarımız bizim umudumuz ve geleceğimizdir, onlara her yönüyle güzel bir gelecek sunmak için elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Bugün bu sıralarda okuyan çocuklarımız gelecekte bu ülkenin kaderini tayin edecek, çok önemli makamlarda görev alacaklar, hepsi bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Çocuklarımızın güzel şartlarda eğitim görmeleri kültürel, sportif ve sosyal etkinliklerde yer almalarını sağlamak adına üzerimize düşen sorumluluğun daha fazlasını yerine getirmeye özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Karne dağıtımına katılan ailelerle de sohbet eden Başkan Polat, ailelere yönelik yaptığı konuşmada, "Aile bireyleri olarak çocuklarımıza karşı ilgi göstermemiz lazım. Çocuklarımızı mutlaka kitap okumaya teşvik etmemiz lazım. Bol bol kitap okuyan öğrencilerimiz testleri daha rahat çözer ve sınavlarda daha başarılı olurlar. Aynı zamanda kendilerini geliştirmiş olurlar. Çocukların rol modelleri anne ve babalardır, eğitim öncelikle evde başlar. Çocuklarımızı yarıyıl tatilinde eğlendirerek öğretmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın eğitimi için hepimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için daha fazla mücadele etmeliyiz" dedi.

Başkan Polat daha sonra, geçirdikleri trafik kazası nedeniyle karne almaya gidemeyen Emirhan ve Efekan Işık kardeşleri evlerinde ziyaret ederek karnelerini hediye etti. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilerek Yeşilyurt İlçesi Şeyhbayram Mahallesindeki evlerinde istirahat eden iki kardeşin, durumundan haberdar olan Başkan Polat, Emirhan ve Efekan Işık'ı ziyaret ederek takdirname ile taçlandırdıkları karnelerini kendilerine verdi.

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın sürpriz ziyareti karşısında heyecanlanan iki öğrenci, yaşadıkları mutluluğu teşekkür ederek dile getirdiler.

Trafik kazası geçiren baba Murat Işık ile Emirhan ve Efekan Işık kardeşlere geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Bugün 2016-2017 yılı eğitim-öğretim Yılının 1. döneminin tamamlanması nedeniyle Vali Galip Demirel Ortaokulunda öğrenci kardeşlerimize karnelerini hediye ederken Okul Müdürümüz, Emirhan ve Efekan Işık kardeşlerin trafik kazası geçirdiklerini ve karnelerini almaya gelemediklerini bizimle paylaştı. Bizlerde iki öğrenci kardeşimizi evlerinde ziyaret ederek hem takdirname ile süsledikleri karnelerini hediye etmek hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istedik" şeklinde konuştu.

Başkan Polat, daha sonra Emirhan ve Efekan Işık kardeşlere karnelerini ve takdirnamelerini vererek başarılarının devamını diledi.

(BT-SD-Y)



20.01.2017 18:29:22 TSI

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