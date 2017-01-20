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AFAD, Kur'an kurslarında eğitim vermeye başladı



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Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kentteki Kur'an kurslarında 'Afete Hazır Türkiye' projesi kapsamında yangın ve deprem güvenliği eğitimi vermeye başladı.

Afyonkarahisar AFAD ve İl Müftülüğü iş birliği ile kentteki Kur'an kurslarında afet bilinci eğitimleri verilmeye başlandı. AFAD Afyonkarahisar uzman personeli tarafından Kur'an kursu öğretici ve kursiyerlerine yönelik yangın ve deprem güvenliği konularında afet bilinci eğitimleri ilk etapta 132 kursta verilirken, afet ve acil durum eğitimlerinin kentteki tüm kesimleri kapsayacak şekilde devam edeceği kaydedildi.

(GC-



20.01.2017 18:30:03 TSI

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