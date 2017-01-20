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Bilican Spor Kulübünden ilçe protokolüne yemek



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesinde yeni bir yapılandırmaya giden Bulanık Bilican Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğinde ilçe protokolü ile öğretmen evinde bir araya geldi.

Bulanık Öğretmenevinde Bilican Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi tarafından verilen yemeğe Bilican Spor Kulübü Başkanı Veysi Yılmaz ve yönetimi, Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Altaş, Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, STK temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. Yemek öncesi bir konuşma yapan kulüp Başkanı Veysi Yılmaz, yemeğe katılanlara teşekkür ederek, kulübün faaliyetleri ve yapacakları hakkında bilgiler aktardı. Bulanık Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı ve Bilican Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Kaya, amaçlarının ilçede birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu belirterek, ilçede spor faaliyetleriyle bu birlikteliğin sağlanabileceğini söyledi. Sporun insanın bedensel ve ruhsal tedavisi için terapi süreci olduğunu belirten Kaya, "Spor faaliyetlerinde bulunan bir insan takım ruhu kazanır, bu da ondan biz duygusunu geliştirir grup içerisinde yer alan insan birey olmayı öğrenir. Bizim de amacımız sporla bir birliktelik burada kazanmaktır. İlçemizde spor, sosyal, kültürel anlamda bir şeyler yapıp gençlerimizi bu alanlara kanalize etmek zorundayız. Kahve köşelerinde boşuna zaman harcayan bu gençlerimizi topluma kazandırmak zorundayız. Bunu da ancak sosyal aktiviteleri burada canlı tutarak başarabiliriz. Bizim derneğimizin de tamda amacı budur. Bu noktada da başta ilçe kaymakamımız olmak üzere burada bulunan herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

Bilican Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Galip Kılıç ise, Bulanık'ın genç bir nüfusa sahip olduğunu bu gençlerin birçoğunun zamanının kahve köşelerinde geçirdiğini belirterek dernek olarak bu gençleri sosyal aktivitelere katarak kahvehanelerden kurtarmayı amaçladıklarını söyledi.

Daha sonra bir konuşma yapan Bulanık Kaymamı Hacı Arslan Uzan ise, gençlerin bulundukları toplumun yaşamına katılımlarının arttırılması, gençlere vizyon katacak istihdamlarını sağlayacak eğitimlerin verilmesi için bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu belirterek, "Elbette gençlerimizin kahvehanelerden kurtarmak sosyal aktivitelere katmak için bu tür faaliyetler oldukça anlamlı ve güzel. Ancak bir şey yaparken sadece konuşarak değil de hayata geçirmemiz lazım. Sağlam ve sürdürülebilir projeler geliştirin, böyle sağlam projelerle bize gelirseniz bizler her zaman sizleri destekleriz. Çok sağlıklı ve güzel bir istişare toplantısı oldu kanaatindeyim. Güzel fikirler ortaya çıktı, ama daha da güzel fikirler ortaya çıkabilir. Bu ilçe hepimizin, bu ilçenin faydasına ne varsa hepimiz beraber elimizi taşın altına koyarak ilçemize hizmet getirmeye çalışacağız. Kurumları zorlayacağız hizmetlerin gelmesi için hep beraber çabalayacağız" dedi.

Toplantıda katılımcılar ilçede yapılabilecekler üzerinde fikir alışverişinde bulunduktan sonra verilen yemeğin ardından toplantı sona erdi.

(GK-ŞAK-Y)



20.01.2017 18:32:36 TSI

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