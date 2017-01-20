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Malatya'da basketbol aday hakem kursu açılacak



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Mart ayı içerisinde Malatya'da Basketbol aday hakem kursu açılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Mart ayı içerisinde Malatya'da basketbol aday hakem kursu açılacak. Basketbol İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, başvuru için ön talep alınacağı, kursa katılmak isteyenlerin Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapmalarının gerektiği belirtildi. Açıklamada dilekçe ile başvurmayan kişilerin başvurularının dikkate alınmayacağı da belirtildi.

Aday Hakem Olma Şartları

Basketbol müsabakalarında aday hakem olarak görevlendirilecek kişilerin, MHK tarafından yapılacak aday hakem sınavlarında başarılı olmalarının şart olduğu ifade edildi. Aday hakem olma şartlarına uygun olanlar arasından, MHK tarafından yapılacak hakem sınavlarında başarılı olanların aday hakem olacakları belirtildi.

MHK tarafından yapılacak aday hakem sınavlarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranacak:

"T. C. vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 18 - 30 yaş arasında olmak, sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu doktor Raporu ile belgelemiş olmak, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş bulunmak, E-devlet üzerinden sabıka kaydı çıktısı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyon tarafından altı ay veya daha fazla ceza verilmemiş olmak."

(MT-SD-Y)



20.01.2017 18:34:55 TSI

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