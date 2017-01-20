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Elektrik kesintileri mahalleliyi bezdirdi



(Fotoğraflı)



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesinde yaşanan elektrik kesintileri mahalleliyi bezdirdi.

Özalper mahallesi Sarıtaş sokakta ikamet eden mahalle sakinleri 2 yıldır mağdur olduklarını belirterek Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'tan yardım istedi. Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Celal Artan," Mahallemizde altyapı çalışmaları 2 yıl önce tamamlandı ama bizim sokakta bir çalışma yapılmadı. Belediye sokaktaki altyapı çalışmalarını tamamlamadığı için TEDAŞ sokağımızda çalışma yapamıyor. Sokağımıza 1976 yılında kurulan direkler ile elektrik veriliyor. Bu durum da sık sık elektrik kesintilerine neden oluyor. Belediye gidiyoruz, TEDAŞ'A , TEDAŞ'A gidiyoruz belediyeye gönderiyorlar, bir türlü sonuç alamadık.Evlerimizdeki beyaz eşyalarımızdan hayır kalmadı" diyerek yetkililerden yardım istedi.

(HE-SD-Y)



20.01.2017 18:35:45 TSI

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