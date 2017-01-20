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Bilgiç: "Daha fazla çalışmamız gerekiyor"

20 Ocak 2017 Cuma, 18:35
Bilgiç: "Daha fazla çalışmamız gerekiyor"
Bilgiç: "Daha fazla çalışmamız gerekiyor"
- OMÜ'de sağlık hizmetleri eğitimi tartışıldı
- OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç:
- "Artık toplumun sıkıştığı her alanda 'bu iş üniversitede çözülür' kanaatinin oluşması lazım. Bu kanaatin oluşmasında için bize büyük sorumluluk düşüyor. Onun için daha fazla çalışmamız gerekiyor"

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, artık toplumun sıkıştığı her alanda 'bu iş üniversitede çözülür' kanaatinin oluşması gerektiğini belirterek, "Bu kanaatin oluşmasında için bize büyük sorumluluk düşüyor. Onun için daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Sağlık Hizmetleri Eğitimi İstişare Toplantısı yapıldı. Sağlık alanında Samsun'un üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantı, OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Sağlık Hizmetleri Eğitiminde Yaşanan Aksaklıkların Tespiti ve Farkındalığı, Eğitim Kalitesinin Artırılması İçin Beklenti ve Öneriler başlıklı konular konuşuldu. Toplantıya; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Güney, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Faruk Tan ve kurum temsilcileri katıldı.

"Üniversiteler bu değişimi yaşıyor"
Toplantıda bir konuşma yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Her şeyin çok çabuk geliştiği ve değiştiği bir zamanda yaşıyoruz. Üniversiteler çok uzun yıllar statükocu bir yaklaşım sergiledikleri için değişimlerden kendilerini hep uzak tuttu. Fakat gelişen süreçlerin zorlamasıyla üniversiteler kapılarının açmalarını, kendilerini yenilemeleri ve geliştirmelerini zorunlu kıldı. Üniversiteler tarihine baktığımızda bunu görüyoruz. Üniversiteler yetiştirdikleri öğrencilerle yetinirken, kalitelerinin dahi tartışılmasına tahammül edemezken artık böyle bir duruşun anlamsızlığı görüldü. Toplum ve kamunun üniversitelerden beklentisi doğrultusunda, üniversitelerde artık bu değişimi yaşamaya başladı. Artık toplumun sıkıştığı her alanda 'bu iş üniversitede çözülür' kanaatinin oluşması lazım. Bu kanaatin oluşmasında için bize büyük sorumluluk düşüyor. Onun için daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi.
(KA-SLH-Y)

20.01.2017 18:39:54 TSI
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