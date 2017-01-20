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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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CHP'ye yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz

20 Ocak 2017 Cuma, 18:35
CHP'ye yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - AK Parti Yeşilyurt İlçe Tanıtım Medya Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sabırla iktidar yüzü göremeyen CHP'ye yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz" dedi.
AK Parti Yeşilyurt İlçe Tanıtım Medya Başkanlığı, CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin'inin yatırımlarla ilgili AK Parti Milletvekilleri Öznur Çalık ve Mustafa Şahin'e yönelik eleştirisine yazılı bir açıklama yaparak cevap verdi. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin'in Milletvekillerimizin Malatya ili yatırımları ile ilgili açıklamalarını idrak edememiş olması sebebiyle bir açıklama yapma gereği hissedilmiştir. AK Parti iktidarlarının icraatlarını takip dahi edemeyen CHP bizi anlayabilseydi en azından bir kez dahi iktidar olabilirdi. Biz yine de sabırla iktidar yüzü göremeyen CHP'ye yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. İlgili kişinin Milletvekillerimizin Malatya ili yatırımları ile ilgili farklı tarihlerde yapılmış açıklamalarını ve açıklamalarda yer alan yatırım ve o yıl içerisinde yapılan ödenekleri birbirine karıştırması mensubu olduğu partinin genetik hezeyanlarının bir sonucudur. Kamuoyu yararına bir tek yararlı işle dahi meşgul olamayanların kendilerini Matematiksel hesaplara vermeleri takdire şayandır. Fakat matematiksel bir hesabı dahi doğru düzgün yapamayan bir ilçe başkanına abaküs önermekten başkaca bir yöntem bulamadık. Ki onlara da hak vermemek elde değil. Bir kez olsun dahi iktidar olamayıp memlekete bir çivi dahi çakamayan ilgili kişilere yatırımlar ve yatırım tutarları ile ilgili bilgi vermek fazlaca acımasız oldu. Basitçe bir hesapla kendilerine izah etmeye çalışalım.1 yılda 1 milyar TL yatırım alan bir il 15 yılda 15 milyar TL yatırım almış olur. Yani yapacağı işlem 1 ile 15'i çarpmak olacak. Konu bu denli basit.15 yılda gerçekleştirdiğimiz icraatları ayrı ayrı bütün detaylarıyla Ahmet Küçükşahin Bey'e anlatmıyoruz. Çok basit bir matematik hesabını dahi çözmekte zorlanan birine, hele de milletimizi bir kez olsun dahi anlayamamış bir partinin mensubuna bu hesap ağır gelir. İlgili kişinin derdi ilimize yapılan yatırımları ve tutarlarını öğrenmek ise bir hesap uzmanı nezaretinde internette arama motorlarının herhangi birine Malatya iline AK Parti döneminde yapılan yatırımlar diye yazdığında Milletvekillerimizin açıklamalarından AK Parti icraatlarını, yıllar içerisinde verilen ödenekleri, yatırımları ve tutarlarını kalem kalem öğrenebilir" denildi.
(YA-SD-Y)

20.01.2017 18:40:18 TSI
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