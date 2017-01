YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Can dostlara mama desteği

Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden öğrenciler, can dostlara mama ve palet hediye etti.

Öğretmenleri ve Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven ile barınağı ziyaret eden öğrencileri, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı karşıladı. Hayvan Barınağını gezerek barınakta kalan sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen öğrenciler, kendi elleriyle can dostlara mama vererek onları besledi. Öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı, Türkiye'nin en modern hayvan barınaklarından biri olan Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının modern bir ortamda bakılarak tedavilerinin yapıldığını söyledi.

20.01.2017 18:41:16 TSI

