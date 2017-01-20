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Tahmazoğlu öğrencilerle karne sevincini paylaştı



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GAZİANTEP (İHA) - 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında karne dağıtım törenine katılan ve öğrenciler tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin karnelerini vererek sevinçlerini paylaştı.

Emine Fevzi Uslu İlk Öğretim Okulu, Adil Teymur Ortaokulu ve Akkent Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım programına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başarılı öğrencilere kitap seti hediye etti.

"Öğrencilerimizi tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediyesi olarak eğitime her zaman önem verdiklerini belirten, Tahmazoğlu, "2016-2017 eğitim öğretim döneminin ilk yarı dönemi tamamlanmış oldu. Öğrencilerimiz takdir, teşekkür ve onur belgelerini aldılar. Ben tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu konuda emeği geçen okul müdürlerimize, değerli öğretmenlerimize ve velilerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok çalışarak çok daha ileriye gidebiliriz. Tüm öğrencilerimizde bunun bilincindeler ve bu doğrultuda çalışıyorlar. Onları bir kez daha tebrik ediyorum. Ayrıca, Şahinbey İlçemiz ilk defa TEOG da birinciliği kazandı. Buda eğitimin başarıda yükseldiğinin bir göstergesidir. Bu anlamda da okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tekrar tebrik ederim" diye konuştu.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 60 bini Suriyeli 572 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı.

(SD-Y)



20.01.2017 18:59:05 TSI

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