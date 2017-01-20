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Bilecik'te Okul Sporları Futbol Müsabakaları sona erdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Okul Sporları 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan futbol müsabakaları sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sentetik sahada yapılan Gençler kategorisindeki futbol müsabakaları çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi birinci, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Söğüt Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız takdim etti.

(CKT-CY-Y)



20.01.2017 19:45:05 TSI

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