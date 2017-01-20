20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karabük TSO'nun TOBB'a sunduğu önerge kabul edildi

20 Ocak 2017 Cuma, 19:42
Karabük TSO'nun TOBB'a sunduğu önerge kabul edildi
Karabük TSO'nun TOBB'a sunduğu önerge kabul edildi

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına (TOBB) sundukları "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı" kapsamında madde ihdası yapılmasına ilişkin dilekçenin TBMM Genel Kurulunda önerge olarak kabul edildiğini bildirdi.
Karabük TSO Başkanı Özcan, yaptığı açıklamada, 6736 sayılı kanun gereğince borçların yeniden yapılandırılması amacıyla il genelinde önemli sayıda başvuru gerçekleştirildiğini söyleyerek, " Ancak ödemelerin yıl sonuna denk gelmesi ve ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle yapılandırma başvurusunda bulunup borcu ödemek için irade beyanında bulunan firmaların büyük bölümünün 1. ve 2. taksit ödemelerinde bulunamaması nedeniyle yapılandırmaları bozuldu. Mücbir sebepler nedeniyle yapılandırmayı gerçekleştirip borcunu ödemeyen firmalara 1. ve 2. taksit ödemelerini ocak ayı sonuna kadar ödemeleri kaydıyla yeni imkan getirilmesi hususunda talepte bulunduk. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda 365 oda/borsa içinde tek başvuru odamız tarafından yapıldı. Kanun kapsamında 2017 yılının ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4 ay öteleneceği, mücbir sebep halini sonlandıran ancak mücbir sebep ilanı nedeniyle verilemeyen beyanname ve bildirimlerin, fıkrada öngörülen sürede veremeyen mükellefler söz konusu beyanname ve bildirimlerini 30 Nisan 2017 tarihine kadar verebilecek tahakkuk eden vergileri, yeniden düzenleme hükümlerine göre ödeyebilecekler. Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde indirim uygulanacak. Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek kanundan yararlanma hakkını kaybedenler, idareye yazılı başvuru yapması halinde ilgili katsayı uygulanarak borçlarını taksitlendirebilecek." dedi.
(YE-

20.01.2017 19:47:07 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Karabük merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - KARABÜK MERKEZLİ 12 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Galatasaray kafilesi Karabük'te
YEREL

GALATASARAY KAFİLESİ KARABÜK'TE
Kardemir Karabükspor, Galatasaray maçına hazır
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR, GALATASARAY MAÇINA HAZIR
Karabük'ten Haleplilere 3 tır dolusu yardım
YEREL

KARABÜK'TEN HALEPLİLERE 3 TIR DOLUSU YARDIM
Karabük'te 37 bin 499 öğrenci yarı yıl karnelerini aldı
YEREL

KARABÜK'TE 37 BİN 499 ÖĞRENCİ YARI YIL KARNELERİNİ ALDI
Karabük merkezli 12 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

KARABÜK MERKEZLİ 12 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
&quot;Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyoruz&quot;
YEREL

"GALATASARAY MAÇINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
Karabük'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

KARABÜK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Yenice'de OSB bilgilendirme toplantısı
YEREL

YENİCE'DE OSB BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Türk Eğitim-Sen üyelerine KBÜ'de Yüksek Lisans imkanı
YEREL

TÜRK EĞİTİM-SEN ÜYELERİNE KBÜ'DE YÜKSEK LİSANS İMKANI
İŞKUR'dan &quot;Engelleri Birlikte Aşıyoruz&quot; projesi
YEREL

İŞKUR'DAN "ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ" PROJESİ
Kur'an Kursu öğrencilerine hediye
YEREL

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE HEDİYE
Karabük'te Ağız Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı görevine başladı
YEREL

KARABÜK'TE AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİ UZMANI GÖREVİNE BAŞLADI
Meclis üyeleri ve birim müdürleri çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

MECLİS ÜYELERİ VE BİRİM MÜDÜRLERİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Vali Aktaş, TEOG Türkiye birincisini ödüllendirdi
YEREL

VALİ AKTAŞ, TEOG TÜRKİYE BİRİNCİSİNİ ÖDÜLLENDİRDİ