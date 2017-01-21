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Engelli öğrenci karnesini evinde aldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 09:35
Engelli öğrenci karnesini evinde aldı
Engelli öğrenci karnesini evinde aldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Mustafa Kurt
Kamera : Mustafa Kurt
BARTIN (İHA) - Bartın'da engelli olduğu için okula gidemeyen öğrencinin karnesi, ayağına kadar götürüldü.
Bartın'da evde eğitim hizmeti alan engelli öğrencilerin karneleri evlerine kadar götürüldü. 2017 yılı karne tatilinde engelli ve sürekli hastalığı olan çocukların eğitim olanağından yararlanmaları için evde eğitim hizmeti verildiğini belirten Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, "İlimizde şu anda toplam 48 öğrencimiz evlerinde eğitim görüyor. Evde eğitim gören öğrencilerimize yönelik evde karne verme uygulamasını ilk kez biz 2014 yılında başlatmıştık. Bizden sonra tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Engelli öğrencilerimize karnelerini ilgili arkadaşlarımız veriyor. Bizde ilimizde böyle bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu vesileyle de öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz. İnşallah biran önce sağlığına kavuşursun" dedi.
Öğrenci melisa karaman yaptığı konuşmasında, "Hastalığım nedeniyle okula gidemedim. Şu an İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sayesinde evde eğitimi görüyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. .
(MK-GY-Y)

21.01.2017 09:39:59 TSI
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