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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Çağlarırmak için mevlit okutuldu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 09:35
Çağlarırmak için mevlit okutuldu
Çağlarırmak için mevlit okutuldu

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Kanser hastalığından hayatını kaybeden eski Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanı Metin Çağlarırmak için mevlit okutuldu.
Büyük Cami'de yapılan mevlit merasiminde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim, Çağlarırmak ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.
Mevlide; Çağlarırmak'ın ailesinin yanı sıra, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Karslı, Canik İlçe Emniyet Müdürü Salih Öztürk, Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanı Sadik Aydın, Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, EMSAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
(SAM-SLH-Y)

21.01.2017 09:40:35 TSI
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