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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Boş araziye atılan tıbbi malzemelere tepki

21 Ocak 2017 Cumartesi, 09:40
Boş araziye atılan tıbbi malzemelere tepki
Boş araziye atılan tıbbi malzemelere tepki

(Fotoğraflı)

Refik Fidan
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde vatandaşlar, boş araziye atılan tıbbi malzemelerin biran önce kaldırılmasını istedi.
Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçesi Çakallı Mevkiinde bulunan boş araziye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tıbbi malzeme atıldı. Durumu gören vatandaşlar boş arazilerde hayvanların otladığını ve bu durumun tehlikeye davetiye çıkardığını söylediler. Vatandaşlar ayrıca tıbbi malzemeleri atanın hakkında işlem yapılmasını ve arazide duran malzemelerin kaldırılmasını istedi.
(RŞ-GY-Y)

21.01.2017 09:45:43 TSI
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