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Sincan Belediyesi Bosnalı kardeşlerini ağırladı



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Sincan Belediyesi Bosna Hersek'ten gelen misafirleri ağırladı.

Bosna Hersek'te yapılan seçimlerde, Doboy-Yug' un yeni belediye başkanı olarak seçilen Mirnes Tugic, heyetiyle beraber Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı ziyaret etti. Görüşmede, geçen sene Sincan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri, ortaklaşa yapılan çalışmalar ve eğitim desteği gibi konular görüşüldü.

Bosnalı kardeşlerden dua ve selam getirdiğini belirten Tugic, Sincan'ın gerçek bir dost olduğunu vurguladı. Tugic "Başkanın çalışmalarını yakından takip ediyor ve beğeniyorum. Kendisi şehrimize, gerek maddi gerekse manevi konuda çok destek oldu. Ben kendisine, Bosnalı kardeşlerim ve kendim adına teşekkür etmek istiyorum. Umarım ki bu dayanışmamız bundan sonra da böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Tuna yapılan bu ziyaretlerin kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlendirdiğini belirterek, "Kardeşlerimizin burada olmasından çok memnunum. Bizler bu sayede, dinimizin emrettiği gibi sevinçte de kederde de bir arada oluyoruz. Unutulmamalıdır ki kardeşlik, aynı duyguyu paylaşmak, aynı şeylere değer vermektir. Biz inanıyoruz ki bu ortak duygular bizleri ileriye götürecek" diye konuştu.

(GNC-ÖK-Y)



21.01.2017 09:53:55 TSI

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