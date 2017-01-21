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Başkan Karaçoban da sahne aldı



(Fotoğraflı)



Nurettin Doğan

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye başkanı Gökhan Karaçoban'ın da bir eser seslendirdiği Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Kış Konseri'nde izleyenler unutamayacakları bir akşam yaşadı. TRT İzmir TSM sanatçısı Turgay Kızıltuğ'un yönetiminde sahne alan 50 kişilik koro yaklaşık 30 eser seslendirirken, TRT İzmir ses sanatçısı Güldehen Marmara'nın konuk sanatçı olarak katıldığı konserde izleyenler şarkılara eşlik ederek coştu.

Alaşehir Belediyesi TSM Korosu Kış Konseri'nde izleyenleri büyüledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Anfi Salonu'nda verilen konsere yaklaşık 500 kişi katıldı. Doktor, avukat, öğretmen, esnaf gibi değişik meslek gruplarından oluşan yaklaşık 50 kişilik koronun verdiği konser büyük beğeni topladı. Şef Turgay Kızıltuğ yönetiminde verilen konserde, izleyenler de zaman zaman tempo tutarak konsere katkıda bulundu. Konserde Hicaz, Rast, Nihavent, Muayyer Kürdi ve Hüzzam gibi değişik makamlarda 30 eser seslendirildi.

Konserin açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Şef Turgay Kızıltuğ, "Yaklaşık üç ay önce çalışmalara başladık. Ben Alaşehir'de ilk kez böyle bir sosyal etkinliğe katıldım. Alaşehir'i ve Alaşehirlileri çok sevdim. Bizlere böyle bir ortam hazırlayan belediye başkanı Gökhan Karaçoban'a teşekkür ediyorum," dedi.



Başkan Karaçoban da şarkı söyledi

Şef Turgay Kızıltuğ, Alaşehir Belediye başkanı Gökhan Karaçoban'ın çok sevdiği şarkı olan "Kırmızı gülün adı var" şarkısını söylemesi için başkanı sahneye davet etti. Belediye Başkanı çok sevdiği şarkıyı seslendirerek, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Konsere misafir sanatçı olarak katılan Güldehen Marmara ise söylediği şarkılarla izleyenleri coşturdu. Konser sonunda sanatçılara çiçek takdim eden Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, "500 kişilik Gençlik Merkezi Salonumuz önümüzdeki günlerde tamamlanacak. İnşallah bir sonraki konserimizi orada vereceğiz. Şimdiden müjdeyi vereyim. Belediyeler sadece hizmet etmekle kalmaz. Eğitim, spor ve bugün coşkuyla izlediğimiz müzik korosu gibi değişik alanlarda sosyal etkinliklere destek verir. Bu tür etkinlikler insanlar arasında dostlukları, kaynaşmayı, iyi iletişimi sağlar. Belediye olarak her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bizleri kısada olsa stresten uzak bir zaman yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum." diyerek koroyu tebrik etti.

(ND-SC)



21.01.2017 10:21:42 TSI

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